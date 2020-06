Meißen

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Montagmorgen vor einem Markt an der Berghausstraße aufgeflogen. Laut Polizeiangaben schraubten der 14-Jährige und der 36-Jährige eine Überwachungskamera im Wert von rund 1500 Euro ab, nachdem sie sich Zugang zum Außengelände des Marktes verschafft hatten. Die alarmierten Polizisten konnten das Duo noch am Tatort stellen. Gegen beide Deutsche laufen nun Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von lc