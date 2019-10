Moritzburg

In der Nacht zum Montag wurde in eine Gaststätte an der Straße Fasanerie eingebrochen. Zutritt verschafften sich die Täter durch ein Oberlicht. Am Ende wurden eine Aprikosentorte sowie verschiedene Getränke aus den Räumen gestohlen. Der entstandene Schaden summiert sich auf rund 200 Euro.

Von fg