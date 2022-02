Altenberg

Anwohner haben in einem Waldstück in Kipsdorf bei Altenberg am frühen Freitagmorgen eine Leiche entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen lag der ältere Mann, der aus der Gegend stammen soll, in einem Bach. Ein Arzt stellte den Tod fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob es sich um einen Unfalltod handelt. Anhaltspunkte für Suizid oder ein Straftatverdacht liegen nicht vor.

Von M. Förster