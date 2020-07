Anti-Terror-Razzia in Naumburg: Spezialeinheit verhaftet Islamisten

Naumburg/Karlsruhe

Anti-Terror-Einsatz in Naumburg (Sachsen-Anhalt): Spezialkräfte der Polizei haben am Montag einen mutmaßlichen islamistischen Terrorhelfer festgenommen. Der Generalbundesanwalt erließ zuvor Haftbefehl gegen den Syrer Khedr A.K. sowie seinen in Essen (Nordrhein-Westfalen) wohnenden Komplizen Sami A.S.. Auch ihre Wohnungen wurden am Montag durchsucht.Die beiden Männer sollen 2012 an der Hinrichtung eines Oberstleutnants der Regierungstruppen beteiligt gewesen sein.

Die Beschuldigten stünden unter dem dringenden Verdacht, ein Kriegsverbrechen begangen zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mit. Der Oberstleutnant wurde den Angaben zufolge am 10. Juli 2012 in Syrien getötet. Khedr A.K. soll den gefesselten und schwer misshandelten Gefangenen auf dem Weg zum Hinrichtungsort bewacht haben. Sami A.S. soll die Erschießung für Propagandazwecke gefilmt und „in verherrlichender Art und Weise“ kommentiert haben. Die Ermittler bringen beide Festgenommene mit der Terrormiliz Al-Nusra-Front in Verbindung, den einen als Mitglied, den anderen als Unterstützer. Das Alter der Männer wurde nicht mitgeteilt.

Die Al-Nusra-Front war der syrische Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida. Die Gruppe benannte sich später in Fatah al-Scham um. Beide Männer sollten am Montag am Bundesgerichtshof (BGH) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Er entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen leitet das Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Von dpa/nöß