Amtsgericht Pirna verurteilt Moped- und Fahrraddiebe im Eilverfahren

Pirna

Das Amtsgericht Pirna hat am Mittwoch und Donnerstag drei Moped- und Fahrraddiebe im Schnellverfahren zu Geldstrafen verurteilt. Die 28 und 37 Jahre alten Männer und eine 40-jährige Frau, allesamt aus Tschechien, hatten am Dienstag und Mittwoch in Pirna eine Simson und mehrere Fahrräder, die ihnen nicht gehörten, auf einen Transporter verladen. Die gestohlenen Fahrzeuge sollten nach Tschechien gebracht und dort verkauft werden.

Beamte der Polizei Sebnitz hatten den Transporter in der Nacht zu Mittwoch auf der A 17 bei einer Verkehrskontrolle angehalten und das Diebesgut sichergestellt.

Von fkä