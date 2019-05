Meißen

In der Nacht zu Sonntag hat ein 23-Jähriger in einer Wohnung am Hahnemannsplatz zwei Polizisten verletzt. Die Beamten wurden zu der Adresse gerufen, weil sich ein Gast einer Feier aggressiv gegenüber anderen Feiernden verhalten hatte. Beim Eintreffen attackierte der 23-Jährige die Polizisten, konnte aber nach kurzer Zeit in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten erlitten leichte Verletzungen.

Der Deutsche wird sich wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Von DNN