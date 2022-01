Achtung Winterglätte: Fünf Unfälle in zwei Tagen in und um Dresden

Dresden/Sächsische Schweiz-Osterzgebirge/Radebeul

Insgesamt fünf Unfälle wegen winterglatter Straßen meldete die Polizeidirektion Dresden für Montag und Dienstag.

So stürzte in Radebeul ein 49-Jähriger Radfahrer und verletzte sich schwer. Er war auf der Meißner Straße unterwegs. Den Mann brachte man ins Krankenhaus. Ebenfalls mit dem Rad stürzte auch eine 13-Jährige in Dresden-Pieschen und trug leichte Verletzungen davon.

In Klingenberg, Sebnitz und Wilschdorf fuhren Fahrer gegen einen Baum, einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, weil sie wegen der Glätte von der Fahrbahn abgekommen waren. In allen drei Unfällen wurde niemand verletzt.

Die Polizei rät: „Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es auch örtlich begrenzt zu Straßenglätte kommen.“ Man solle daher Fahrweise und im Besonderen Geschindigkeit an die winterlichen Verhältnisse anpassen, defensiv fahren und auf genügend Abstand zu anderen verkehrsteilnehmern achten.

Von lg