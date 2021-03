Königstein

Ein noch Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Königstein einen Achtjährigen angesprochen. Der Mann forderte das Kind gegen 17 Uhr an der Pirnaer Straße auf, zu seinem Auto zu kommen. Der Junge rannte davon.

Wie die Polizei mitteilt, soll die Streifentätigkeit in der Gegend aufgrund des Vorfalls verstärkt werden. Gleiches geschieht auch im Bereich der Warthaer Straße in Dresden. Hier hatte am Montag ein Mann versucht, zwei Kinder mit Süßigkeiten in seinen Wagen zu locken.

Von fkä