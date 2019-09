Dohma

Auf einem Grundstück in der Gemeinde Dohma unweit von Pirna ist es in den frühen Morgenstunden des Mittwochs zu einem Brand gekommen. Ein Anwohner aus dem Ortsteil Cotta bemerkte gegen 4.30 Uhr Flammen auf seinem Grundstück. Mehrere Nadelbäume hinter seinem Wohnhaus brannten. Auch ein Holzstapel und der Hühnerstall wurden vom Feuer erfasst.

Die Feuerwehr rückte aus Cotta, Dohma, Pirna-Neuendorf und Berggießhübel mit insgesamt 24 Einsatzkräften an. Der Brand konnte mit Wasser und später Schaum gelöscht werden. Für die acht Hühner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verbrannten mit dem Stall.

Ein etwa 30 Meter entfernter Holzstapel ging ebenfalls in Flammen auf. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Ein weiterer Holzstapel auf einem Nachbargrundstück fing wahrscheinlich durch Funkenflug Feuer. Die örtliche Hauptstraße in Cotta in Höhe des Schlosses Cotta wurde während der Löscharbeiten bis 7.30 Uhr voll gesperrt. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.

Von PS