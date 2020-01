Pirna

Im Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) an der Feistenberger Straße hat es am Dienstagmittag in Pirna gebrannt. Das Feuer brach in der Absauganlage für Späne im Kellergeschoss eines Gebäudes aus. In einem Schulungsraum fing die Anlage an zu qualmen. Drei Azubis, die sich in dem Raum befanden, unternahmen Löschversuche mit einem Pulverlöscher. Eine hinzu gekommene Meisterin unterstützte sie dabei. Alle drei sowie eine 31-jährige Frau kamen vorsorglich ins Klinikum Pirna, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem einstündigen Einsatz löschen. Zur Ursache wird ermittelt.

Von mf