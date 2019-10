Bad Gottleuba

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen haben Beamte der Bundespolizei einen Mann festnehmen können, der wegen versuchten Totschlags per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Das aus Tschechien kommende Fahrzeug, in dem sich der Mann befand, war den Beamten kurz nach Mitternacht auf der A17 aufgefallen. Eine erste Kontrolle des 32-jährigen ergab zunächst nichts Auffälliges. Erst bei einer intensiveren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nach einer Heirat den Namen seiner Frau angenommen hatte. Er soll im November 2016 gemeinsam mit einem Komplizen versucht haben, eine dritte Person mit einer Schusswaffe zu töten. Er kam in Untersuchungshaft.

Im Verlauf des Sonntags nahmen Bundespolizisten fünf weitere Personen fest, die via Haftbefehl gesucht wurden. Eine 38-jährige und eine 32-jährige Frau, die jeweils wegen Diebstahls gesucht wurden und ein 57-Jähriger, der wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt worden war, konnten ihre noch offenen Geldstrafen bezahlen und weiterreisen. Nicht so glimpflich ging es für einen 37-Jährigen aus, der seine 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe wegen Sachbeschädigung antreten musste. Er hatte die offene Geldstrafe über 700 Euro nicht beglichen.

Knapp an einer Inhaftierung vorbei schlitterte ein 43-Jähriger, der am Bahnhof Schöna kontrolliert worden war. Er wurde 2018 wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Geldstrafe verurteilt, die er bislang nicht begleichen konnte. Ein Bekannter sprang ein, zahlte den Betrag in Höhe von 3000 Euro auf einem Polizeirevier in Leipzig ein und bewahrte den Mann so vor dem Gefängnis.

Von ps