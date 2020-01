Leipzig

Nach einem schweren Unfall ist die A14 in der Nacht zu Dienstag zwischen Leipzig-Ost und Kleinpösna in beide Richtungen voll gesperrt worden. Ein Lkw war aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten, hatte die Mittelleitplanke durchbrochen und war anschließen umgekippt, teilte die Polizei am Morgen mit.

Demnach legte sich der Sattelschlepper aus Polen, der in Richtung Magdeburg unterwegs war, um kurz vor 1 Uhr über alle Fahrspuren der Gegenfahrbahn. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lkw konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Bergungsarbeiten dauerten am Morgen noch an – die A14 ist zischen Leipzig-Ost und Kleinpösna in beide Richtungen gesperrt.

Von RND/iro