A 4 bei Nossen in Richtung Dresden nach schwerem Unfall gesperrt

Nossen

Die A 4 in Fahrtrichtung Dresden musste am Samstagnachmittag nach einem Autounfall in Höhe des Dreiecks Nossen gesperrt werden. An einem Stauende war gegen 14 Uhr ein Audi A4 auf einen Sattelzug aufgefahren. Die komplette Vorderfront des Autos wurde durch den Aufprall eingedrückt.

Fahrer und Beifahrerin wurden schwer verletzt. Den Mann am Steuer musste die Feuerwehr aus dem Wagen befreien. Er kam per Krankenwagen ins Krankenhaus. Seine Begleiterin musste per Hubschrauber abtransportiert werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Von halk