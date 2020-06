Nossen

Nach mehreren Unfällen auf der A 4 am Autobahndreieck Nossen ist am Dienstag ein Mann festgenommen worden. Er hatte nach ersten Erkenntnissen die Unfälle verursacht und war dann aus seinem VW Passat in einen fremden Honda umgestiegen.

Mit dem gekaperten Wagen flüchtete er, konnte von der Polizei aber an der Raststätte Dresdner Tor vorläufig festgenommen werden. Zu den Hintergründen seiner Flucht liegen noch keine Informationen vor.

Von DNN