A 4 bei Nossen: Polizei findet sechs Welpen in einer Katzenbox

Sechs junge Yorkshire Terrier hat die Polizei am Donnerstag ins Tierheim gebracht. Die Beamten fanden die etwa neun Wochen alten Welpen im Kofferraum eines Wagens, der auf der A 4 bei Nossen unterwegs war.

Der Fahrer hatte die Tiere ohne Wasser und Futter in eine Katzenbox gesperrt. Er gab an, er habe die Tiere in Polen geschenkt bekommen und sei unterwegs in die Niederlande, um sie dort weiterzuverschenken. Passende Papiere für die Hunde konnte der Niederländer nicht vorweisen.

Die Polizisten brachten die Hunde ins Tierheim und leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den 49-Jährigen ein.

Von fkä