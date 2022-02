Wilsdruff

In der Nacht zu Freitag haben Polizisten auf der AUtobahnraststätte Dresdner Tor einen Mann festgenommen, der mit einem gestohlenen Transporter unterwegs war.

Die Leipziger Polizei hatte den Diebstahl eines Mercedes Sprinter gemeldet, woraufhin sich eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnreviers an der Anschlusstelle Wilsdruff positionierte. Dort entdeckten die Polizisten wenig später den Transporter. Sie hielten ihn an der Raststätte an.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Wagen am Zündschloss manipuliert worden war. Sie stellten den Mercedes sicher und nahmen den Fahrer fest. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von lg