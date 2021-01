Klipphausen

Auf der A 4 bei Dresden ist in der Nacht zu Samstag ein Laster umgekippt. Der rumänische Sattelzug, beladen mit rund 20 Tonnen Bananen, geriet gegen 0.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und der Raststätte Dresdner Tor ins Schleudern.

Das Gespann prallte gegen die Mittel- und die recht Leitplanke, zerstörte eine Notrufsäule, fuhr dann in den Straßengraben und kippte um. Fahrer und Beifahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Bergung dauerte bis in den Samstagmorgen.

Von halk