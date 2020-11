Klipphausen

Diebe haben sich in der Nacht zu Dienstag an der Ladung eines am Rastplatz Dresdner Tor stehenden Lkws zu schaffen gemacht. Sie klauten 18 Staubsauger von der Ladefläche des Lasters, nachdem sie die Plane des Sattelanhängers zerschnitten hatten.

Das Diebesgut hat einen Wert von rund 4.000 Euro.

Von fkä