Pirna

Am Dienstagvormittag musste die A 17 in Höhe der Anschlussstelle Pirna in Fahrtrichtung Dresden gesperrt werden. In einem serbischen Sattelzug war ein Feuer ausgebrochen. Der Fahrer stellte den Laster auf den Standstreifen und verließ die Zugmaschine unverletzt.

Das Führerhaus brannte aus. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf den Auflieger, beladen mit Maschinenteilen, verhindern. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Von halk