Bad Gottleuba

Zum wiederholten Mal hat die Bundespolizei in dieser Woche Hundewelpen sichergestellt, die ohne ausreichenden Impfschutz transportiert wurden und viel zu jung sind, um schon von der Mutter getrennt zu werden.

Dieses Mal entdeckten die Beamten zwei erst fünf Wochen alte Hunde in einem Pappkarton im Kofferraum eines Kleintransporters, den sie am Mittwoch am Rastplatz „Am Heidenholz“ an der A 17 kontrolliert hatten.

Anzeige

Der Karton mit den Hunden stand im Kofferraum. Quelle: Bundespolizei

Die Tiere kamen in die Obhut eines Tierheims. Der 34 Jahre alte Fahrer und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin, beide bulgarischer Herkunft, müssen sich nun wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

Insgesamt haben die Beamten seit Jahresbeginn 29 Hundewelpen sichergestellt, am Montag gleich sechs an einem Tag.

Von fkä