Nossen

Die A 14 in Richtung Nossen ist am Freitagnachmittag nach einem Unfall gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten an einem Stauende mindestens drei Lkw. Eine Person kam ums Leben, eine zweite wurde schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Die Fahrbahn ist gesperrt, es staut sich. In Fahrtrichtung Dresden empfiehlt die Polizei die Abfahrt in Döbeln-Ost über die B 175 oder Döbeln-Nord über die B 169/B 6.

Von halk