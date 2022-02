Nossen

Ein 23-Jähriger ist beim Abfahren von der Autobahn 14 mit seinem Renault Master gegen fünf Leitpfosten und ein Verkehrsschild gestoßen. Er stand unter dem Einfluss von Drogen.

Der Fahrer war in Richtung Dresden unterwegs. Als er die Autobahn in Nossen-Ost verließ, kam er mit dem Transporter nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamine. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Slowaken und fertigten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von lg