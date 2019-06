Radeburg

Ein Mercedes-Transporter ist an der Autobahn 13 zwischen Marsdorf und Radeburg gegen ein Verkehrsschild gefahren und im Straßengraben gelandet. Ersten Informationen zufolge war der Fahrer des Sprinters am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Höhe des Parkplatzes „Am Finkenberg“ ins Schleudern geraten. Offenbar hatte er einen vor ihm fahrenden Mercedes überholen wollen. Der Transporter prallte gegen das Parkplatzschild und blieb jenseits der Leitplanke im Graben liegen. Beide Insassen des Sprinters wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an die Unfallstelle. Die Zufahrt zum Parkplatz war gesperrt, der übrige Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von halk/ttr