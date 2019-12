Radebeul

Am Donnerstagmittag ist eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Weintraubenstraße angefahren worden. Die 94-Jährige lud Einkäufe in ihr Auto, als sie von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde und dabei stürzte. Die Frau verletzte sich leicht. Der Fahrer des Autos half ihr auf, entfernte sich dann aber ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es handelte sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder dem unbekannten Fahrer machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von fg