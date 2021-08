90-Jähriger fährt in Stolpen gegen Hauswand

Stolpen

Ein 90-Jähriger ist am Dienstagabend mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Senior war mit seinem Renault Clio auf der Straße Markt unterwegs. An der Einmündung in die Bischofswerdaer Straße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen das dort stehende Haus, wie die Polizei mitteilte. Der 90-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6 000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von tik