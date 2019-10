Coswig

Bei einem Verkehrsunfall an der Spitzgrundstraße ist am Donnerstagnachmittag eine 88-Jährige verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Fiat in Richtung Weinböhla unterwegs, als sie kurz vor dem Forsthaus aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Kleinwagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die 88-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da der Baum umzukippen drohte, wurde er von Kameraden der Feuerwehr gefällt. Die Spitzgrundstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk