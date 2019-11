Bad Gottleuba

Eine 84-jährige Seniorin ist am Mittwoch von einem Unbekannten per Telefon reingelegt worden. Der Betrüger gab vor, ein Enkel der Dame zu sein und dringend Geld zu benötigen. Die Frau glaubte ihm und übergab 9.000 Euro Bargeld an eine Botin. Als die 84-Jährige am nächsten Tag ihren richtigen Enkel anrief, fiel der Betrug auf.

Die Geldbotin wurde als 40 bis 50-jährige gepflegte Frau beschrieben. Sie war ca. 160 cm groß mit gelockten dunklen Haaren und sprach akzentfrei Deutsch. Sie trug einen dunkelgrauen Parka.

Die Polizei sucht Zeugen, denen diese Frau in der Umgebung aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Pirna.

Von mb