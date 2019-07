Ein 17-Jähriger ist am Montagabend in Pirna festgenommen worden. Er hatte versucht, mit einem Messer bewaffnet in eine Wohnung im Erdgeschoss der Maxim-Gorki-Straße einzudringen. Dabei schlug er eine 17-jährige Begleiterin nieder, die ihn von seinem Vorhaben abhalten wollte.