Pirna

Ein Senior ist am Dienstagabend auf dem Vakausring in Pirna von einem Hund in Beine und Hände gebissen worden. Der 82-Jährige war auf dem Fußweg unterwegs, als ihn der Hund unvermittelt angriff.

Wie die Polizei mitteilte, war das Tier zwar angeleint. Die Halterin schaffte es aber erst nach einigen Versuchen, den Hund von dem Mann zu trennen. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von fkä