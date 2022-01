Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Freiheitsberaubung gegen eine 47-Jährige. Am 7. Januar fanden Beamte in einem Wohnhaus im Ortsteil Porschendorf eine 82-Jährige, die sich in einem schlechten Gesundheitszustand befand. Bei ihrer Befragung ergab sich der Verdacht, dass die Frau über einen längeren Zeitraum von der 47-Jährigen in dem Wohnhaus festgehalten wurde.

Gegen die mutmaßliche Täterin leitete man ein Ermittlungsverfahren ein – aus ermittlungstaktischen Gründen sind aktuell keine weiteren Angaben zu Hergang oder Motiv möglich.

Von lg