Radebeul

Am Sonnabend ist ein Rentner mit seinem Mercedes Sprinter gegen ein parkendes Auto geprallt. Der 79-Jährige war in Richtung Paradiesstraße unterwegs, als ihm ein Fahrradfahrer entgegen kam. Der Senior wich nach rechts aus und stieß dabei gegen den am Straßenrand abgestellten VW.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann mit 0,6 Promille nicht mehr ganz nüchtern seine Fahrt angetreten hatte. Sie ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des Fahrers sicher. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 4000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Unfallfahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von kcu