Ebersbach

Bei einem Unfall im Ebersbacher Ortsteil Rödern ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 76-Jährige mit seinem Opel am Ebersbacher Weg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache frontal mit einem VW zusammenstieß. Der Senior starb noch am Unfallort. Sein Beifahrer sowie die Fahrerin des VW verletzten sich schwer und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Von DNN