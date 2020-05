Bad Gottleuba-Berggießhübel

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Rosenthaler Straße schwer verletzt. Laut Polizeiangaben war der 72-Jährige mit seiner Kawasaki von Markersbach in Richtung Raum (Stollberg) unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über die Maschine und kam von der Straße ab. Dabei überschlug sich das Motorrad. Der Fahrer kam mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Von lc