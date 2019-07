Papstdorf

Am frühen Mittwochnachmittag ist ein 71-jähriger Kletterer am Kletterfelsen „Kleine Hundskirche“ bei Papstdorf acht bis zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann war als Vorkletterer einer Seilschaft auf dem Alten Weg unterwegs, als er plötzlich nach unten fiel und auf gestuften Felsen aufschlug. Offenbar hatte es ein Problem mit der von ihm gelegten Sicherung gegeben.

Seine Begleiter wählten den Notruf. Mitarbeiter des DRK behandelten den Schwerverletzten. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Friedrichstadt gebracht.

Von PS