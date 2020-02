Dippoldiswalde

Unter Alkoholeinfluss hat eine 70-Jährige am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, stieß die Seniorin auf einem Supermarktparkplatz an der Rabenauer Straße mit ihrem Hyundai gegen einen Mercedes und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Test ergab bei der 70-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von DNN