Pirna

Bei einem Unfall an der Einsteinstraße in Pirna am Dienstagmorgen ist eine 62-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau wollte den Zebrastreifen in Höhe Seniorenzentrum Sächsische Schweiz queren, als sie von einem Opel erfasst wurde, den ein 38-Jähriger steuerte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Einsteinstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Von mf