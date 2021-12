60-Jähriger soll in Dohna mit Pistole gedroht haben

Dohna

In Dohna soll am Samstag ein 60-Jähriger zwei Autoinsassen mit einer Pistole bedroht haben. Der Mann stoppte den Wagen gemeinsam mit drei Begleitern auf der Straße Am Robisch und warf den beiden Insassen im Auto vor, in seinen Garten eingebrochen zu sein.

Dabei bedrohte er die 18 und 19 Jahre alten jungen Männer mit einer Pistole und verlangte, dass sie aussteigen sollten. Die Polizei trennte die beiden Gruppen. Eine Waffe fanden die Beamten zunächst nicht. Gegen den 60-Jährigen wird unter anderem wegen Nötigung ermittelt.

Von fkä