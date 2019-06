Sebnitz

Bei einem Verkehrsunfall in Sebnitz hat eine 57-jährige Frau schwere Verletzungen erlitten. Die Fahrerin eines Ford Kuga fuhr am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Schandauer Straße und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Am Ford entstand ein Totalschaden.

Von ttr