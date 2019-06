Bad Schandau

Am Sonntagnachmittag ist ein Autofahrer in Bad Schandau auf einem Parkplatz an der Straße An der Elbe gegen ein anderes Auto geprallt.

Der 55-jährige Fahrer eines Renaults führ aus einer Parklücke und übersah offenbar den anderen geparkten Renault eines 39-Jährigen. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Aufprall ein Sachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro.

Von lp