Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Polizisten stellten am frühen Sonntagnachmittag auf der Hauptstraße in Dürrröhrsdorf-Dittersbach einen Mann in einem Ford Transit sicher. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle händigte der 55-Jährige seinen Führerschein in Papierform aus. Bei einer Abfrage stellte sich allerdings heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen wurde und sein regulärer Führerschein beim Amt vorliegt. Den alten Führerschein nahmen die Polizisten an sich. Nun wird gegen den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

