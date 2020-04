Coswig

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Verdacht steht in der Nacht zu Freitag mehrere Mülltonnen in Coswig angezündet zu haben.

An insgesamt 13 Orten entlang der Hauptstraße/ Moritzburger Straße standen Müll- und Wertstofftonnen in Flammen. An der Sachsenstraße wurde dabei auch ein Pkw beschädigt. Größere Schäden konnten nur durch Löscharbeiten verhindert werden.

Die Polizei bemerkte einen den Mann, der sich von einem Brandort an der Moritzburger Straße entfernen wollte. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie den 51-Jährigen festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.

Von fg