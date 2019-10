Freital

Am Montagabend sind in Freital-Hainsberg auf einem Firmengelände rund 50 Tonnen Altpapier in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, warum der Brand ausbrach.

Von fkä