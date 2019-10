Schmilka

Am Freitag haben Beamte der Bundespolizei Berggießhübel auf der B172 einen Mercedes-Benz aus dem Zulassungsbezirk Bielefeld kontrolliert. Alle drei Männer im Wagen konnten sich ausweisen.

Bei der anschließenden Nachschau im Fahrzeug fanden die Beamten der Bundespolizei insgesamt 49 Stangen Zigaretten „Winston“ a’ 200 Stück, was einer Gesamtmenge von 9.800 Stück entspricht. Die gesamte Menge an Tabakwaren stellte die Bundespolizei sicher. Gegen einen 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, welches im Anschluss zuständigkeitshalber an den Zoll übergeben wurde.

Von ps