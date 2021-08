48-jähriger Mann mit zwei Kindern vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Dresden/Görlitz

Die Polizei sucht nach einem 48-jährigen Mann und seinen zwei Kindern. Thomas H. könnte sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand oder einer hilflosen Situation befinden und deshalb Hilfe brauchen.

Der 48-Jährige ist mit seinen beiden Kindern, der sechsjährigen Anna und dem sieben Jahre alten Jonathan, unterwegs. Wahrscheinlich fährt er einen grauen Mazda 6 mit dem Freiburger Kennzeichen FR-T 731.

Thomas H. und seine Kinder Anna und Jonathan werden vermisst. Quelle: Polizei Görlitz

Zuletzt hatte die Familie Thomas H. am Freitag gesehen und am Samstagmittag mit ihm telefoniert. Die Polizei ortete sein Handy am Sonntagmittag in der Dresdner Neustadt.

Thomas H. ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Seine dunkelbraun-grauen Haare trägt er kurz geschnitten. Auf der Stirn sieht man einen auffälligen Blutschwamm. Der 48-Jährige spricht Berliner Dialekt.

Seine Tochter ist 1,25 Meter, der Sohn 1,30 Meter groß. Welche Kleidung der Vater und die Kinder tragen, ist nicht bekannt.

Anna und Jonathan H. Quelle: Polizei Görlitz

Wer Hinweise geben kann, wo sich Thomas H. und seine Kinder aufhalten, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Görlitz unter der Telefonnummer (03581) 650-0 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Von ttr