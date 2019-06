Chemnitz

Ein Streit zwischen vier Männern in Chemnitz ist am Sonnabend eskaliert. Ein 41-Jähriger sei dabei an der Hand verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 21.45 Uhr hatte es im Zentrum zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben.

Laut Polizei zog ein 18-jähriger Syrer ein Messer und verletzte den 41 Jahre alten Deutschen. Der Schnitt wurde ambulant behandelt. Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Mehrere Veranstaltungen in der Innenstadt

Zuvor hatten in der Chemnitzer Innenstadt am Nachmittag mehrere Veranstaltungen stattgefunden. Bei einem „Interkulturellen Zuckerfest“ registrierte die Polizei bis zu 400 Teilnehmern, an einem Aufzug unter dem Motto „Für die Schließung aller Schlachthäuser“ beteiligten sich den Angaben nach etwa 120 Menschen.

Parallel nahmen etwa 100 Personen an der Kundgebung „Schwein gehabt – Pro Chemnitz“ teil. Laut Polizei grillten Teilnehmer dabei auch ganze Tiere sowie Tierköpfe. Das sei unterbunden worden.

Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Vorfall am Abend und den vorherigen Versammlungen gebe es nach derzeitigem Stand nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Zusammenhang mit dem Einsatz seien keine Straftaten registriert worden, so die Meldung am Samstagabend.

