Großenhain

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte ein 40 cm x 40 cm großes Hakenkreuz an eine Halfpipe an der Dresdner Straße in Großenhain gesprüht. Ein weiteres Hakenkreuz ritzten sie in den Beton der Sportanlage. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von DNN