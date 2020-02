Pirna

Ein Lkw ist am Donnerstag in einer Firmeneinfahrt an der Braudenstraße in Pirna stecken geblieben. Ein Abschleppwagen musste anrücken und den 40 Tonnen schweren Koloss befreien. Dazu wurde der Lkw erst vom Eingangstor weggeschoben und anschließend fünf Meter zurückgezogen. Während der vordere Teil in der Wiese kurz vorm Graben festgefahren war, befand sich der Auflieger knapp vor dem Tor. Gut eine Stunde später stand das Fahrzeug wieder sicher auf der Straße und kam ohne größere Schäden davon.

Von DNN