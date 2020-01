Pirna

Ein Peugeot 107 ist am Donnerstag von der Fahrbahn in Pirna abgekommen und dabei auf die linke Fahrzeugseite gekippt. Der 34-Jährige Fahrer war auf der Schandauer Straße unterwegs, als er aus noch nicht geklärten Gründen rechts von der Straße abkam. Der Wagen prallte gegen eine Stützmauer und kippte anschließend um. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer und ordneten eine Blutentnahme an. Nun muss sich der Mann wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Von DNN