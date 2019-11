Heidenau

Ordentlich getankt hatte in der Nacht zu Donnerstag eine 33 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die an der Emil-Schemmel-Straße in eine Polizeikontrolle geraten war. Die Beamten bemerkten schnell den Alkoholgeruch der Frau und führten einen Test durch. Ergebnis: 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein der 33-Jährigen sichergestellt. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Von DNN