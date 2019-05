Pirna

Diebe haben am Donnerstagvormittag ein mattschwarzes Mountainbike Ghost Lector an der Gerichtsstraße gestohlen. Das Fahrrad mit einem Wert von über 3.000 Euro war mit einem Schloss an einer Laterne gesichert, wie die Polizei mitteilte. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Rades machen können, werden gebeten sich an die Polizeidirektion Dresden unter (02351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Pirna zu wenden.

Von heh